1 Ekim 2025 Çarşamba
Spor

Roma'dan Zeki Çelik kararı! Takımdaki geleceği belli oldu

Serie A ekiplerinden Roma başarılı sağ beki Zeki Çelik için kararını verdi. İtalyan basınında yer alan haberde başkent temsilcisinin milli futbolcunun sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmayı planladığını aktardı.

1 Ekim 2025 Çarşamba 19:45
İtalya Serie A devi Roma, iç transferde önemli bir adım atmaya hazırlanıyor.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Çizme ekibi, Haziran ayında takımla olan sözleşmesi sona erecek olan milli futbolcu Zeki Çelik ile yeni sözleşme imzalamak istiyor.

Zeki Çelik'in zamanla Roma taraftarının güvenini kazandığı ve sergilediği istikrarlı performansla yönetimin takdirini topladığı aktarıldı. Kulüp yönetiminin, deneyimli sağ bekten bonservis bedeli kazanma fırsatı varken oyuncuyla yollarını bedelsiz olarak ayırmak istemediği iddia ediliyor.

Zeki Çelik, 2025/26 sezonunda Roma formasıyla tüm kulvarlarda 5 maça çıktı ve toplamda 289 dakika sahada kaldı. Milli oyuncu, bu karşılaşmalarda 1 asistlik performans sergiledi.

