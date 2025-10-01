İtalya Serie A devi Roma, iç transferde önemli bir adım atmaya hazırlanıyor.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Çizme ekibi, Haziran ayında takımla olan sözleşmesi sona erecek olan milli futbolcu Zeki Çelik ile yeni sözleşme imzalamak istiyor.

Zeki Çelik'in zamanla Roma taraftarının güvenini kazandığı ve sergilediği istikrarlı performansla yönetimin takdirini topladığı aktarıldı. Kulüp yönetiminin, deneyimli sağ bekten bonservis bedeli kazanma fırsatı varken oyuncuyla yollarını bedelsiz olarak ayırmak istemediği iddia ediliyor.

Zeki Çelik, 2025/26 sezonunda Roma formasıyla tüm kulvarlarda 5 maça çıktı ve toplamda 289 dakika sahada kaldı. Milli oyuncu, bu karşılaşmalarda 1 asistlik performans sergiledi.