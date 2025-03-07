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Spor

Roma'dan Zeki Çelik'e övgüler! ''Harika bir oyuncu''

Roma Sportif Direktörü Florent Ghisolfi, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu mağlup ettikleri maç sonrası milli futbolcu Zeki Çelik'i övdü. Ghisolfi, 'Zeki harika bir oyuncu, takım için çok değerli ve Roma'da olmaktan mutlu. Her maçta kalbini ortaya koyuyor ve mücadele ediyor.' dedi.

TRT Spor7 Mart 2025 Cuma 15:21 - Güncelleme:
Roma'dan Zeki Çelik'e övgüler! ''Harika bir oyuncu''
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Roma Sportif Direktörü Florent Ghisolfi, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu mağlup ettikleri karşılaşmanın TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Ghisolfi, "Sahamızda güçlü bir rakibi konuk ettik ve önemli bir galibiyet aldık. Claudio Ranieri geldiği günden bu yana takıma enerji kattı, atmosfer değişti, oyuncularımız bir başka psikolojide oynuyor" dedi.

Ghisolfi, 2 sezondur Roma forması giyen milli futbolcumuz Zeki Çelik'i de övdü. Ghisolfi, "Zeki harika bir oyuncu, çok başarılı ve takım için çok değerli. Onunla mutluyuz, o da Roma'da olmaktan çok mutlu. Her maçta kalbini ortaya koyuyor, takım için en iyisini veriyor ve mücadele ediyor." sözlerini sarf etti.

Roma'da bu sezon 35 maça çıkan 28 yaşındaki Zeki Çelik, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.

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