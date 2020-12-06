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Spor

Romain Grosjean, Abu Dabi Grand Prix'sinde yok

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 15. ayağı Bahreyn Grand Prix'sinde büyük bir kaza atlatan Haas takımının Fransız pilotu Romain Grosjean, sezonun son yarışı Abu Dabi Grand Prix'sine de katılamayacak.

AA06 Aralık 2020 Pazar 15:20 - Güncelleme: 06 Aralık 2020 Pazar 15:20
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Haas takımından yapılan açıklamaya göre, kaza sonucu ellerinde ve ayak bileklerinde hafif yanıklar oluşan 34 yaşındaki pilot, tedavisine İsviçre'deki evinde devam edecek.

Bugünkü Sakhir Grand Prix'sine katılamayacak olan Grosjean, gelecek hafta sezonun 17. ve son yarışı Abu Dabi Grand Prix'sinde de piste çıkamayacak.

Yarışabilmek için doktorlarla birlikte çok çaba gösterdiğini belirten Grosjean, "Son yarışımı Abu Dabi'de yapamayacağım ve orada takımla olamayacağım için büyük üzüntü duyuyorum. Hayatımın en zor ama belli ki en akıllıca kararlardan birini verdim." ifadelerini kullandı.

Bahreyn Grand Prix'sinin startından kısa bir süre sonra AlphaTauri takımından Daniil Kvyat'ın aracına temas eden Grosjean'ın otomobili, bariyerlere çarparak alev almıştı. Fransız pilot, ikiye ayrılan araçtan kendi çabasıyla çıkmayı başarmıştı.

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