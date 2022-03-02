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Spor

Roman Abramovich, Chelsea'yi resmen satıyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin Rus başkanı Roman Abramovich, kulübü resmen satma kararı aldı.

2 Mart 2022 Çarşamba 21:35 - Güncelleme: 2 Mart 2022 Çarşamba 21:37
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Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin ardından İngiltere'ye girişi yasaklanan Roman Abramovich, Chelsea'yi satma kararı aldığını açıkladı.

Rus iş insanı, "Daha önce de söylediğim gibi her zaman kulübün yararına kararlar aldım. Bu nedenle mevcut durumda kulübün, taraftarların, çalışanların, sponsorların ve ortaklarının yararına olduğuna inandığım için kulübü satma kararı aldım." ifadelerini kullandı.

Roman Abramovich, Chelsea'nin satışından elde edeceği tüm geliri Ukrayna'daki savaş mağdurlarına bağışlayacağını açıkladı.

Abramovich, geçtiğimiz günlerde kulübün yönetimini mütevelli heyetine bırakmıştı.

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