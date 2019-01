Roman Neustadter: İkinci yarıda gerçek Fenerbahçe'yi göstermek istiyoruz

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Roman Neustadter, takımının kamp yaptığı otelde bir basın toplantısı düzenledi.

Fenerbahçe'nin Rus savunma oyuncusu Roman Neustadter, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ersun Yanal'ın gelişi, takımın gidişatı ve kendi performansını değerlendiren Roman Neustadter, "İlk yarı çok kötüydük ama ikinci yarıda durum böyle olmayacak. Gerçek Fenerbahçe'yi herkese izleteceğiz." dedi.

"TAKIMIN AMACI..."

İlk yarıdaki durumu değerlendiren ve çıkışa geçmek istediklerini söyleyen Roman, "Çok kötü bir ilk yarı geçirdik. Takım halinde çok çalışıp, fit bir takım haline gelmek istiyoruz. İkinci yarıda gerçek Fenerbahçe'yi göstermek istiyoruz, amacımız bu." ifadelerini kullandı.

"UYUM SAĞLAYINCA DAHA İYİ OLACAK"

Takım halinde hareket ettiklerini belirten Neustadter, Ersun Yanal'ın futboluna uyum sağladıktan sonra her şeyin daha iyi olacağını söyledi:

"Ben kendi performansımı yargılamak istemiyıorum. Bu durum bana bağlı değil. Biz takım halinde oynuyoruz, benim değişmemle olacak şey değil. Takım halinde kazanıp, takım halinde kaybediyoruz. Evet, çok kötü bir performans sergiledik. Ancak hırslı bir şekilde çalışıyoruz. Hocanın istedikleri kafamıza tam olarak oturduğu zaman, en iyi şekilde oynayacağımıza inanıyorum."

"FORMAMI KAYBETMEK İSTEMEM"

Kendi performansına da değinen Rus futbolcu, "Ben 4 yıldır savunmada oynuyorum. Oynayıp oynamamak benim performansıma bağlı. Her gün çok çalışıyorum ve ben bir takım oyuncusuyum. Pozisyonumu korumak istiyorum, sahada kalmak istiyorum, formamı kaybetmeyi hiç istemiyorum. Olabildiğince profesyonel bir şekilde yaşamaya özen gösteriyorum. Futbol sadece antrenman ya da maç değil. Hayatınız boyunca 7/24 her alanınızda yaşamanız gerekiyor futbolu. Yaşım da ilerledikçe neler yapmam gerektiğine daha çok özen gösteriyorum. Artık 19 değil 30 yaşındayım. Daha fazla çalışıp, daha fazla rejenerasyon ve toparlanma Profesyonel yaşamaya özen gösteriyorum. Benim hayatım futbol, buna göre yaşamaya çalışıyorum." şeklinde konuştu.

"ERSUN HOCA ÇOK POZİTİF"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal için de konuşan Neustadter, "Her hoca farklıdır. Her hocanın farklı bir çalışma tarzı vardır. Ersun Yanal şu ana kadar hep pozitif davranıyor. Takımda da pozitif bir hava oluştu. Hocamız her şeyi net bir şekilde anlatıyor, bizden istediklerini söylüyor. Onun istediği herkesin forma için mücadele ettiği bir takım oluşturmak." dedi.

"BURADA MUTLUYUM"

Roman Neustadter, sözleşmesi ile ilgili gelen soruya ise, "Takımın dışında kalan oyuncularla ilgili bir durum olduğunda kimse bu durumdan hoşnut olmuyor. Şu anda mutluyum, çünkü arkadaşlarım takıma geri döndü. Şu anda bana gelen bir teklif yok, sözleşmem devam ediyor, burada mutluyum ancak gelecekte ne olacağını bilmiyorum." cevabını verdi.

"FOTOĞRAFTA GÜLMEMİZİN SEBEBİ..."

Tecrübeli savunma oyuncusu, Fenerbahçe'nin Antalyaspor deplasmanında 0-0 berabere kaldığı maçın ardından gülerken sosyal medyaya düşen fotoğrafı hakkında da konuştu:

"Herhangi özel bir şey yapmadık orada. O fotoğrafta gülmemiz tamamen Noel ile alakalıydı. Sadece kötü bir zamana denk geldi. Martin ve beni tanıyan herkes takım yenildiğinde gülmeyeceğimizi bilir. Dediğim gibi sadece Noel ile alakalı bir fotoğraftı ve yanlış zamanda paylaşıldı. Paylaştığım fotoğrafta da özür dilemiştim. Bu konuyu artık kapatmak istiyorum."

"TAKIM OLARAK ÇOK ŞANSSIZDIK"

Son olarak sezon başından beri alınan kötü sonuçları değerlendiren Roman Neustadter, "Her şey bir araya geldi. Öyle bir dönem yaşadık ki sanki her şey bize karşıydı. Malatya maçı, Göztepe maçı... Bu maçlardan itibaren başladı şanssızlığımız. Birçok pozisyon yakalayıp atamadık ama rakibimiz tek şutla maç kazandı. Bazen şanssız olabiliyorsunuz, toplar direklerden dönüyor, goller kaçabiliyor. Ancak şu anda herkes çok pozitif ve hırslı çalışıyor. İkinci yarıda bu durumu kesinlikle değiştireceğiz." diyerek sözlerini noktaladı.

(Sporx)