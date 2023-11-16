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Spor

Roman Pavlyuchenko'dan ültimatom!

Rusya Milli Takımı, 20 Kasım'da Küba'ya karşı bir hazırlık karşılaşması oynayacak. Eski Rus futbolculardan Roman Pavlyuchenko, maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

16 Kasım 2023 Perşembe 20:47 - Güncelleme:
Roman Pavlyuchenko'dan ültimatom!
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Rusya ve Küba milli takımları arasında 20 Kasım'da Volgograd'da bir hazırlık maçı oynanacak. Eski Milli oyuncu Roman Pavlyuchenko'da, Rusya'nın Küba'yı yeneceğinden emin.

Maçı rahat kazanmaları gerektiğini söyleyen Roman Pavlyuchenko, "Kolay olması pek mümkün değil. Orada oynayan 11 futbolcu olacak. Kolay gol atmayı zorlaştıracaklar. Ama Küba'yı yenmemiz gerektiğine yüzde 100 eminim. Ancak 10:0 skoruyla kazanamayacağız." ifadelerini kullandı.

"KÜBA FUTBOL OLMAYAN BİR ÜLKE"

Küba'da futbolun çok az oynandığını söyleyen Roman Pavlyuchenko, "Elbette kolay olmayacak. Biraz çaba gerektirecek. Ancak kusura bakmayın ama Küba futbolun olmadığı bir ülke. Küba milli takımı hakkında neredeyse hiçbir şey duymadım ve bu konuda hiçbir şey bilmiyorum." dedi.

Eğer Küba'yı yenemezlerse takımı dağıtmaları gerektiğini söyleyen Roman Pavlyuchenko, "Eğer Küba'yı yenemezsek takımımızı dağıtmamız ve bir daha asla toparlamamamız gerekiyor. Bir şekilde kendinize saygı duymalısınız. Kaybedeceğimize dair hiçbir düşüncem yok. Bence bu tür düşünceler oyuncuların aklına bile gelmiyor. Beraberliğe bile oynamamalıyız." dedi ve esprili bir cümleyle sözlerini noktaladı:

"Bu takımı yenmemiz lazım. Eğer yenemezsek tekrar geri dönmek zorunda kalacağız: Arshavin, Pavlyuchenko, Saenko, Semak, Zyryanov."

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