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Spor

Roman Saiss: Beşiktaş gitmemi istedi

2022/2023 sezonunda Beşiktaş forması giyen Romain Saiss, Fransız basınına konuştu. Faslı stoper siyah-beyazlı ekipte geçirdiği dönem hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi14 Nisan 2025 Pazartesi 19:48 - Güncelleme:
Roman Saiss: Beşiktaş gitmemi istedi
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2022/2023 sezonunda Beşiktaş forması giyen Romain Saiss, Fransız basınından Le Club Des 5'e verdiği röportajda siyah beyazlı kulübe veda ettiği döneme ve yaşadığı sürece yönelik çarpıcı itiraflarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ, GİTMEMİ İSTEMEDİ"

Beşiktaş'ta oynadığı dönemde Nottingham Forest'tan teklif aldığını belirten Romain Saiss, "Beşiktaş'ta oynarken kış döneminde Nottingham Forest'tan bana bir teklif geldi. Tekrardan Premier Lig'e dönmek için gitmek istediğimi söyledim. Forest'a gitmek için çok zorladım ama Beşiktaş benim gitmemi istemedi. Transfer döneminin sonlarına geliyorduk. 'Seni yedekleyecek kimse yok, oyuncu bulmakta zorlanıyoruz. İstediğimiz bir oyuncu var ama gelmek istemiyor' dediler" ifadelerini kullandı.

"SCOUT GÖREVİNİ ÜSTLENMİŞTİM"

Ayrılmak için kendi yerine oyuncu önerdiğini vurgulayan Romain Saiss, "Ben de onlara sportif direktör gibi oyuncu öneriyordum. 'Bize oyuncu bulursan olur' dediler. Ben de elime telefonu aldım ve sol ayaklı defans oyuncusu aradım. Özellikle çok forma şansı bulamayanlara yöneliyordum. Bulduğum oyuncuları sportif direktöre yolluyordum. İyi liglerde oynayan vasat oyunculara bakıyordum. Scout görevini üstlenmiştim" şeklinde konuştu.

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