İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Temmuz 2023 Pazar / 14 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,0451
  • EURO
    28,4526
  • ALTIN
    1597.99
  • BIST100
    5759.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Roman Saiss'e sürpriz teklif

Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken siyah beyazlıların Faslı stoper Roman Saiss'e Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'ın ilgisi olduğu öğrenilldi.

2 Temmuz 2023 Pazar 14:32 - Güncelleme:
Roman Saiss'e sürpriz teklif
ABONE OL

Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Romain Saiss'in talipleri artıyor.

ButFootballClub'te yer alan habere göre Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad, Romain Saiss ile ciddi şekilde ilgileniyor.

Oyuncu ile İngiltere Premier League ekibi Nottingham Forest'ın da ilgilendiği belirtilen haberde, gelecek günlerde sıcak gelişmelerin yaşanabileceğinin altı çizildi.

2024'E KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Romain Saiss geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 26 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Piyasa değeri 5 milyon euro olan oyuncunun Beşiktaş ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

BENZEMA VE KANTE'Yİ DE ALDILAR

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Al-Ittihad, önce Real Madrid'den Karim Benzema, sonrasında ise Chelsea'den ayrılan N'golo Kante ile sözleşme imzalamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.