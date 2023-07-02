Roman Saiss'e sürpriz teklif

Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Romain Saiss'in talipleri artıyor.

ButFootballClub'te yer alan habere göre Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad, Romain Saiss ile ciddi şekilde ilgileniyor.

Oyuncu ile İngiltere Premier League ekibi Nottingham Forest'ın da ilgilendiği belirtilen haberde, gelecek günlerde sıcak gelişmelerin yaşanabileceğinin altı çizildi.

2024'E KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Romain Saiss geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 26 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Piyasa değeri 5 milyon euro olan oyuncunun Beşiktaş ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

BENZEMA VE KANTE'Yİ DE ALDILAR

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Al-Ittihad, önce Real Madrid'den Karim Benzema, sonrasında ise Chelsea'den ayrılan N'golo Kante ile sözleşme imzalamıştı.