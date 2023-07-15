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Spor

Roman Saiss'in talipleri artıyor

Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen Roman Saiss için Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille talip oldu.

15 Temmuz 2023 Cumartesi 22:50 - Güncelleme:
Roman Saiss'in talipleri artıyor
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Beşiktaş'ta gelecek sezon takımda kalmak istemediğini söyleyen ve ayrılmak isteyen Romain Saiss'e, Lens'ten sonra bir Fransız takımı daha talip oldu.

LILLE'DE İSTİYOR

L'Equipe'nin haberine göre Lille, Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen Romain Saiss'e talip oldu.

Saiss'e en yoğun ilgiyi Lens gösterse de gelecek sezon Jose Fonte'nin takımdan ayrılmasının ardından stoper arayışlarına başlayan Lille, Faslı stoper Romain Saiss'i kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

26 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 26 resmi maça çıkan Romain Saiss bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

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