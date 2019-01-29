Roma'nın Domagoj Vida teklifi belli oldu
Serie A ekiplerinden Inter ile Roma, Beşiktaş'ın stoperi Domagoj Vida'yı gündemlerine aldı. Roma'nın yaptığı teklif ortaya çıktı.
Devre arası transfer döneminde Ryan Babel, Vagner Love ve Pepe ile yollarını ayıran Beşiktaş için flaş bir iddia ortaya atıldı.
İtalya basınından Sky Italia'da yer alan habere göre; Serie A ekipleri Roma ve Inter, Domagoj Vida ile ilgileniyor.
Miranda'nın Monaco'ya transfer olması durumunda Inter'in Domagoj Vida'yı kadrosuna katmak için girişimde bulunacağı belirtildi.
ROMA'DAN 7,5 MİLYON €'LUK TEKLİF
Öte yandan BipSpor'un iddiasına göre Roma, Beşiktaş'a Vida için 7,5 milyon euroluk teklif yaptı. Ancak siyah-beyazlı kulüp, 10 milyon euronun altında bir rakamı kabul etmeyeceğini İtalyan ekibine bildirdi.
Beşiktaş ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki savunma oyuncusu, bu sezon 23 maçta oynadı.
(Sporx)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.