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Spor

Roma'nın sahibi Everton'a ortak oluyor

İtalya Serie A takımlarından Roma'nın da sahibi olan Dan Friedkin'in, Premier Lig'den Everton'ı satın almaya hazırlandığı ileri sürüldü.

15 Haziran 2024 Cumartesi 09:15 - Güncelleme:
Roma'nın sahibi Everton'a ortak oluyor
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Everton'da uzun süredir devam eden kulübün satış sürecinde sona gelindi.

Athletic'te yer alan haberde Everton'ın yeni sahibinin ABD merkezli Friedkin Group'un olmasının beklendiği belirtildi.

24 saat içerisinde Friedkin Group'un başkanı ve CEO'su Dan Friedkin'in son kararını vereceği, anlaşmanın tamamlanması halinde Everton'ın yüzde 94'üne sahip olacağı ifade edildi.

Everton yönetimi, daha önce bir başka ABD merkezli şirketle görüşmüş ancak anlaşma tamamlanamamıştı.

ROMA'YI 2020'DE SATIN ALDI

Friedkin Group, İtalya Serie A ekibi Roma'yı 2020'de 700 milyon dolar karşılığında satın aldı.

Dan Friedkin'in Everton'ın yeni sahibi olabilmesi için Premier Lig yönetiminin anlaşmayı onaylaması gerekiyor.

Everton'ın şu anki sahibi Farhad Moshiri, kulübün yüzde 94'ünü 2016'da satın almıştı.

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