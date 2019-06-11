Roma'nın yeni teknik direktörü açıklandı
Milli futbolcu Cengiz Ünder'in de forma giydiği İtalya Birinci Ligi kulübü Roma, teknik direktörlüğe Paulo Fonseca'yı getirdi.
Roma Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Portekizli teknik adam Paulo Fonseca ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.
Daha önce ülkesinin Paços Ferreira, Porto ve Braga kulüplerini çalıştıran 46 yaşındaki Fonseca, 2016 yazından beri başında bulunduğu Shakhtar Donetsk takımını, üst üste 3 lig ve Ukrayna Kupası şampiyonluğuna taşıdı.
(AA)
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