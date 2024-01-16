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Spor

Roma'nın yeni teknik direktörü Daniele De Rossi oldu

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, Jose Mourinho'dan boşalan teknik direktörlük görevine Daniele De Rossi'nin getirildiğini açıkladı.

16 Ocak 2024 Salı 16:11 - Güncelleme:
Roma'nın yeni teknik direktörü Daniele De Rossi oldu
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AS Roma, görevden aldığı Jose Mourinho yerine teknik direktörlük görevine kulüp efsanesi Daniele De Rossi'yi getirdiğini açıkladı.

İtalyan kulübünden yapılan açıklamada Daniele De Rossi'nin bugünden itibaren teknik direktörlük koltuğuna oturduğunu ve cumartesi günü Olimpico'da oynanacak Verona maçında da kulübede olacağını duyurdu.

Kulüp sahibi Dan Friedkin, "AS Roma'nın teknik sorumluluğunu Daniele De Rossi'ye devredebildiğimiz için çok mutluyuz, zira kendisini her zaman farklı kılan liderlik ve hırsının sezon sonuna kadar takımın hedeflerine ulaşmasında etkili olacağına inanıyoruz. Daniele'yi kulüple birleştiren kopmaz bağı biliyorduk ancak önümüzdeki aylar için bu meydan okumayı hemen kabul etmesindeki coşku, bizi oyuncular için bir rehber ve bu kulübün değerlerinin gururlu bir temsilcisi olma yeteneğine daha da ikna etti. Evine hoş geldin Daniele" dedi.

DE ROSSI: "ROMA DUYGULARIM TARİF EDİLEMEZ"

Daniele de Rossi ise, "Roma'nın teknik direktörlüğü sorumluluğunu bana emanet eden Friedkin ailesine teşekkür etmek istiyorum: kendi adıma, antrenmanlar, fedakarlık ve şu andan sezon sonuna kadar bizi bekleyen zorluklarla yüzleşmek için içimdeki her şeyi verme ihtiyacından başka bir yol bilmiyorum. Roma için hissettiğim duygu tarif edilemez, herkes Roma'nın benim için ne ifade ettiğini biliyor ama hepimizi bekleyen bir iş var. Zamanımız yok, başka seçeneğimiz yok: rekabetçi olmak, hedeflerimiz için savaşmak ve onlara ulaşmaya çalışmak, ekibimin ve benim kendimize verdiğimiz tek önceliktir." ifadelerini kullandı.

BİR ROMA EFSANESİ

Roma formasıyla 616 maça çıkan, kaptanlık yapan Daniele De Rossi, kulüp tarihinin en çok forma giyen ikinci oyuncusu oldu. Roma'da 2 kez İtalya Kupası ve 1 kez İtalya Süper Kupası'nı kazanan Daniele De Rossi, 2021'de futbolu bıraktıktan sonra İtalya Milli Takımı antrenörlüğünü yaptı ve koronavirüs pandemisi nedeniyle erteleneip 2021 yazında oynanan EURO 2020'de şampiyonluk sevincini yaşadı.

De Rossi, 11 Ekim 2022'den 14 Şubat 2023'e kadar SPAL teknik direktörlüğü yaptı ve 17 maçta 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldıktan sonra görevinden alındı.

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