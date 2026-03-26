Romanya ile oynayacağımız kritik 2026 Dünya Kupası eleme maçı öncesi en çok güveneceğimiz 7 oyuncumuz...

ARDA GÜLER

Milli Takımımızdaki en ekstra oyuncularımızdan biri. Özel bir jenerasyona sahibiz ve en özel oyuncularımızdan biri de Arda Güler. Pasları, sakinliği, çalımları ve beklenmedik şutları kapalı Romanya savunmamızı aşmakta en büyük silahlarımız olacak.

KENAN YILDIZ

Milli Takımımızın en önemli hücum güçlerinden biri! Şu an tartışmasız Serie A'nın en değerli oyuncusu ve bu sezon oyununu giderek olgunlaştırdı. Çalımları, şutları, topla birlikte dar alandan çıkma becerisi çok ekstra ve en üst seviyede. Romanya savunması Kenan'a karşı ekstra dikkatli olacak ama Kenan da onları yıkmak çin ekstra motive olacak.

ORKUN KÖKÇÜ

Son dönemde en formda milli oyuncularımızdan biri. Oynadığı her maça en yüksek seviyede etki ediyor. Kendi stadyumunda, kendi bildiği çimlerde ve en yüksek form seviyedeyken bu maça damga vurmasını umuyoruz. Sürpriz pasları ve sürpriz şutları, Romanya'nın kapalı savunmasını aşmakta en büyük dayanaklarımızdan biri olacak.

UĞURCAN ÇAKIR

Uğurcan'a bu maçta az ve öz iş düşecek. Ancak, o anlarda Uğurcan Çakır şu an en güvenebileceğimiz Türk kaleci durumunda. Son dönemde harika maçlar çıkardı ve bu maçın da Uğurcan açısından kusursuz ve kalesini gole kapadığı bir maç olmasını diliyoruz.

HAKAN ÇALHANOĞLU

Hakan Çalhanoğlu, son dönemde sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalsa da tam Romanya maçı öncesi Fiorentina'ya karşı forma giydi. Hakan çıktıktan sonra Inter oyun kontrolünü kaybetti. Saha içinde tam bir maestro ve açık ara takımımızın en tecrübeli oyuncusu, lideri! Hem saha içinde hem soyunma odasında varlığı bizim için çok önemli.

FERDİ KADIOĞLU

Dünya futbolunda bile eşi az bulunur bir sol bek Ferdi. Sol bek olana kadar 10 numara bölgesinde oynadığı ve ayrıca oyun zekası çok yüksek olduğu için sol bekten oyun kurabilen nadide bir yetenek. Savunmadan oyun kurmak isteyen, rakibin ön alan baskısını kırmayı hedefleyen takımlar için bulunmaz bir oyuncu. Romanya'ya karşı da hem savunmadan hücuma geçişte etkili olacak hem de sahada fazladan bir oyun kurucumuz olacak.

BARIŞ ALPER YILMAZ

Barış Alper'in rakip bekleri ve savunmayı özellikle yorması, sürekli zorlaması ve fiziksel olarak düşürmesi bu maç için oldukça kritik olacak. Kanat oynadığında performansının zirvesine çıkan Barış Alper'in, özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki üst seviye performansını bu maça da taşıyacağını biliyoruz.