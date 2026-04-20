  • Romanya Milli Takımı'nda ikinci Gheorghe Hagi dönemi
Spor

Romanya Milli Takımı'nda ikinci Gheorghe Hagi dönemi

Romanya Futbol Federasyonu, vefat eden Mircea Lucescu'nun ardından boşalan teknik direktörlük koltuğuna Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi'yi getirdi. Hagi, milli takımı ikinci kez çalıştıracak ve ülkesini bir kez daha temsil etmenin büyük bir onur olduğunu söyledi.

AA20 Nisan 2026 Pazartesi 16:56
Romanya Milli Takımı'nda ikinci Gheorghe Hagi dönemi
Romanya Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlüğe Gheorghe Hagi getirildi.

Romanya Futbol Federasyonunun açıklamasında, vefat eden Mircea Lucescu'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Hagi ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada görüşüne yer verilen Hagi, "Futbolculuk zamanımda yaptığım gibi Romanya'yı bir kez daha temsil etmek büyük bir onur ve sorumluluk. Bunu bir antrenör olarak da yapmayı umuyorum çünkü önemli olan performans sergilemek, başarılı olmak. Milli takıma bu yüzden geldim. Güzel şeyler başarabileceğimize inanıyorum. Futbolculuğumda ortaya koyduğum performansı, bir antrenör olarak da sergilemeyi umuyorum. En iyisi olabileceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Başarılarla dolu futbolculuk kariyerine Galatasaray'da son veren Hagi, ilk olarak 2001'de Romanya Milli Takımı'nın başına geçti.

Sarı-kırmızılılarda teknik direktörlük de yapan 61 yaşındaki Rumen teknik adam, daha sonra Bursaspor, Steaua Bükreş, Viitorul ve Farul gibi takımları çalıştırdı.

