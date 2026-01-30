İSTANBUL 13°C / 7°C
Spor

Romanya'da FCSB-Fenerbahçe maçına dair dikkat çeken manşetler!

UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan FCSB, turnuvaya veda etti. Romanya basını ise FCSB'nin Fenerbahçe karşısında zafere çok yaklaştığını ancak onurlu bir şekilde Avrupa'dan elendiklerini yazdı.

30 Ocak 2026 Cuma 08:07
Romanya'da FCSB-Fenerbahçe maçına dair dikkat çeken manşetler!
UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda FCBS ile karşılaştı. Mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlanırken sarı-lacivertliler ilk 24'te kalmayı başararak play-off bileti aldı. Maçın ardından Romanya'da müsabakaya dair çarpıcı yorumlar yapıldı.

İşte atılan manşetler:

"BAŞARILI MAÇ AMA..."

Digi24: FCSB, Ulusal Arena'da Fenerbahçe karşısında gösterdiği başarılı performansa rağmen Avrupa Ligi'ndeki macerasını sonlandırdı.

"ROMANYA ŞAMPİYONU ELENDİ"

Digisport: Son Romanya şampiyonu FCBS, büyük çekişmeye sahne olan maçta Avrupa Ligi'nden elendi.

"ÇOK GEÇ"

International: Her şey için çok geç. İlk yarıda tecrübesiz davranan FCSB, devre arasından sonra kendine geldi ancak Fenerbahçe'yi alt edemedi. Avrupa Ligi macerası sona erdi.

"ONURLU VEDA"

Golazo: FCSB, Avrupa macerasının sonunda Fenerbahçe karşısında beklenmedik bir zafere çok yaklaştı. Ancak olmadı ve Avrupa'ya onurlu bir şekilde veda etti.

