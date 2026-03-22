İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mart 2026 Pazartesi / 5 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3359
  • EURO
    51,3437
  • ALTIN
    6406.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Romanya'da kaleci krizi! Resmen duyuruldu
Spor

Romanya'da kaleci krizi! Resmen duyuruldu

Celta Vigo, Romanya'nın birinci kalecisi Andrei Radu'nun sakatlandığını açıkladı. Bu gelişme öncesi Türkiye maçı öncesinde kaleyi kimin koruyacağı belirsizliğini artırdı.

HABER MERKEZİ22 Mart 2026 Pazar 23:33 - Güncelleme:
ABONE OL

Celta Vigo, Rumenlerin 1 numarası Andrei Radu'nun sakatlandığını resmen duyurdu.

İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo, Romanya Milli Takımı'nın as kalecisi olan tecrübeli eldiven Andrei Radu'nun sakatlandığnı açıkladı.

Yıldız kalecinin durumu hakkında detaylı bilgi verilmezken, bu ani gelişme Romanya cephesinde adeta soğuk duş etkisi yarattı.

LUCESCU'NUN SEÇİMİ KİM OLACAK?

Teknik direktör Mircea Lucescu döneminden bu yana kalesinde istikrar arayan Romanya'nın, Radu'nun yokluğunda Türkiye karşısında kaleyi kime emanet edeceği ise şimdiden büyük merak konusu oldu.

Radu'nun yedeği olarak 26 yaşındaki Rapid Bükreş kalecisi Marian Aioani ve 29 yaşındaki Arges Piteşti kalecisi Catalin Cabuz kadroda bulunuyor.

YEDEKLERİN PERFORMANSLARI

Marian Aioani daha önce 3 kez Romanya kalesini korudu. Aioani, bu sezon oynadığı 26 maçın 8'inde kalesini gole kapatabildi ve toplamda 27 gol yedi.

Caduz ise daha önce hiç ülkesinin formasıyla görev almadı. 29 yaşındaki file bekçisi oynadığı 30 maçın 5'inde kalesini gole kapatabildi ve toplamda kalesinde 40 gol gördü.

TÜRKİYE - ROMANYA MAÇI TARİHİ, SAATİ

Ay-Yıldızlılarımız 26 Mart Perşembe günü Romanya ile Dolmabahçe'de saat 20.00'de kozlarını paylaşacak.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.