Romanya'da kaleci krizi! Resmen duyuruldu

Celta Vigo, Rumenlerin 1 numarası Andrei Radu'nun sakatlandığını resmen duyurdu.

İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo, Romanya Milli Takımı'nın as kalecisi olan tecrübeli eldiven Andrei Radu'nun sakatlandığnı açıkladı.

Yıldız kalecinin durumu hakkında detaylı bilgi verilmezken, bu ani gelişme Romanya cephesinde adeta soğuk duş etkisi yarattı.

LUCESCU'NUN SEÇİMİ KİM OLACAK?

Teknik direktör Mircea Lucescu döneminden bu yana kalesinde istikrar arayan Romanya'nın, Radu'nun yokluğunda Türkiye karşısında kaleyi kime emanet edeceği ise şimdiden büyük merak konusu oldu.

Radu'nun yedeği olarak 26 yaşındaki Rapid Bükreş kalecisi Marian Aioani ve 29 yaşındaki Arges Piteşti kalecisi Catalin Cabuz kadroda bulunuyor.

YEDEKLERİN PERFORMANSLARI

Marian Aioani daha önce 3 kez Romanya kalesini korudu. Aioani, bu sezon oynadığı 26 maçın 8'inde kalesini gole kapatabildi ve toplamda 27 gol yedi.

Caduz ise daha önce hiç ülkesinin formasıyla görev almadı. 29 yaşındaki file bekçisi oynadığı 30 maçın 5'inde kalesini gole kapatabildi ve toplamda kalesinde 40 gol gördü.

TÜRKİYE - ROMANYA MAÇI TARİHİ, SAATİ

Ay-Yıldızlılarımız 26 Mart Perşembe günü Romanya ile Dolmabahçe'de saat 20.00'de kozlarını paylaşacak.