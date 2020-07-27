27 Temmuz 2020 Pazartesi 20:23 - Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 20:33

Romanya 2. Ligi'nde oynanan UTA Arad - Rapid Bükreş maçının ardından ortalık karıştı. Romanya 2. Ligi'nde ligin üst sıralarını ilgilendiren bu karşılaşmada gülen taraf deplasmanda aldığı 2-1'lik galibiyetle Rapid Bükreş olurken, maçın ardından ortalık karıştı. UTA Arad takımının taraftar grubu, Rapid Bükreş'in teknik direktörü Dan Alexa'ya saldırırken, Dan Alexa da taraftarlara tekme ve yumruklarla karşılık verdi. Tansiyonun yükseldiği o anlar amatör kameralara takıldı.

KENDİMİ SAVUNMAK ZORUNDA KALDIM



Olayın ardından konuşan 40 yaşındaki genç teknik adam, "Bu tarz talihsiz olaylar ne yazık ki yaşanıyor. Takım otoobüsün önünde beklediler ve ben de tabii ki kendimi savunmak zorunda kaldım. Otobüse yürürken bana ulaştılar. Benimle uğraşıyorlardı.Kendimi savundum." sözlerini ifade etti.

