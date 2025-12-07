İSTANBUL 13°C / 9°C
Spor

Roma'ya Cagliari çelmesi!

Cagliari, Gaetano'nun 82. dakikadaki golüyle Roma'yı 1-0 mağlup ederken; Zeki Çelik direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

7 Aralık 2025 Pazar 19:38
Roma'ya Cagliari çelmesi!
ABONE OL

İtalya Serie A'nın 14. haftasında Roma, deplasmanda Cagliari'ye konuk oldu. Unipol Domus'ta oynanan mücadeleyi Cagliari, 1-0 kazandı.

Cagliari'ye galibiyeti getiren golü 82. dakikada Gianluca Gaetano kaydetti.

ZEKİ ÇELİK, KIRMIZI GÖRDÜ

Roma'da forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik, 52. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. Bu kırmızı kart Zeki Çelik'in İtalya kariyerindeki ikinci kırmızı kartı oldu.

Cagliari'de Semih Kılıçsoy, 90+2. dakikada mücadeleye dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte son iki maçını da kaybeden Roma, 27 puanla 4. sırada konumlandı. Serie A'da 9 maç aranın ardından kazanan Cagliari ise 14 puanla 13. sırada yer aldı.

Ligde gelecek hafta Roma, Como'yu konuk edecek. Cagliari, Atalanta'ya konuk olacak.

