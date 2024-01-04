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Spor

Roma'ya çeyrek bilet!

İtalya Kupası son 16 turu maçında Roma ile Cremonese mücadele verdi. Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı Roma 2-1 kazandı.

4 Ocak 2024 Perşembe 01:42 - Güncelleme:
Roma'ya çeyrek bilet!
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İtalya Kupası son 16 turunda Roma ile Cremonese karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 37. dakikasında Cremonese, Frank Tsadjout ile Roma deplasmanında 1-0 öne geçti.

İkinci yarıda baskısını artıran ev sahibi Roma, aradığı golü Romelu Lukaku ile buldu. Jose Mourinho'nun ekibi, Belçikalı golcü ile 77. dakikada skoru 1-1 yaptı.

Roma, Arjantinli yıldızı Paulo Dybala'nın 85. dakikada penaltıdan attığı golle 2-1 öne geçti.

Kalan sürede başka gol olmadı ve sahadan 2-1 galip ayrılan Roma, çeyrek finale çıktı.

Son olarak 2007 - 2008 sezonunda Inter'i yenerek kupayı müzesine götüren Roma, çeyrek finalde ezeli rakibi Lazio ile eşleşti.

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