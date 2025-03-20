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Spor

Roma'ya kötü haber! Paulo Dybala sezonu kapattı

Serie A'nın 29. haftasında oynanan Roma - Cagliari maçında sakatlanan Paulo Dybala için açıklama geldi. Roma'dan yapılan açıklamada oyuncunun ameliyat olacağı belirtildi. 3 ay sahalardan uzak kaması beklenen Paulo Dybala sezonu kapattı.

HABER MERKEZİ20 Mart 2025 Perşembe 13:41 - Güncelleme:
Roma'ya kötü haber! Paulo Dybala sezonu kapattı
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İtalya Serie A'nın 29. haftasında oynanan Roma - Cagliari maçında, Paulo Dybala'nın sol bacağından tendon sakatlığı yaşadı.

Dybala, 64. dakikada oyundan çıkarak yerini Matias Soule'ye bıraktı. Yapılan kontrollerin ardından Roma kulübünden yapılan açıklamada Arjantinli futbolcunun durumunun ciddi olduğu ve birkaç gün içinde ameliyat olacağı duyuruldu.

Sakatlığı nedeniyle Arjantin Milli Takımı'nın kadrosunda da yer almayan Dybala için İtalyan kulübünden yapılan açıklamada "Paulo Dybala, sol semitendinosus tendonunda oluşan sakatlığın ardından önümüzdeki birkaç gün içinde ameliyat olacak. Sakatlıktan en iyi şekilde kurtulmak için bunun doğru yol olduğuna karşılıklı olarak karar verildi. Paulo'ya acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Yıldız futbolcunun 3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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