Roma’ya rest çekti

FENERBAHÇE, Aleksandar Kolarov transferinde beklemeye geçti. Sarı-Lacivertliler, iki gün önce oynanan Fenerbahçe-Anadolu Efes Basketbol karşılaşmasında 34 yaşındaki oyuncunun ağabeyi Nikola Kolarov ve Menajer Mirsad Türkcan ile görüşerek prensipte anlaşma sağlamıştı. Burada yapılan görüşmelerde Kolarov’un bonservis sorununu kendisinin halletmesi kararlaştırılmıştı.

ROMA YÖNETİMİ KARARSIZ

Bu gelişmelerin ardından Sırp futbolcunun bir senelik daha sözleşmesi bulunan Roma kulübünün yöneticileriyle temasa geçerek ayrılık kararını bildirdiği ifade edildi. Kolarov, “2 sezondur Roma forması giyiyorum. Artık son transferimi yapacağım. Fenerbahçe ile anlaşma sağladım. Artık size faydalı olamam. Bonservisimi verin” diye rest çekti. Roma yönetiminin konuyu görüştüğü ve henüz karar vermediği belirtildi.

2.7 MİLYON EURO ALACAK

İtalyan yöneticilerin geçen sezon Roma formasıyla Serie A’da 33 maçta 8 gol atan ve 1 de asist yapan Kolarov’u takımda tutmak istedikleri ancak, son gelişmelerin ardından transferine izin de verebilecekleri kaydedildi. Kolarov eğer bonservisini bedelsiz alabilirse kendisine de senelik 2.7 milyon euro garanti ücret ödenecek. Mukavele ise 2+1 yıllık yapılacak ve son sene iki taraf da onay verirse sözleşme uzayacak.