Roma'ya tek gol yetti

İtalya Serie A'nın 25. haftasında Roma, deplasmanda Parma ile karşılaştı.

Ennio Tardini Stadyumu'nda oynanan maçı deplasman ekibi 1-0 kazandı.

Parma'da Giovanni Leoni, son oyuncuya yaptığı faul sonrasında 31. dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Roma'ya galibiyeti getiren golü ise 33. dakikada Matias Soule frikikten kaydetti.

Bu sonuçla birlikte yenilmezlik serisi 9 maça çıkartan Roma, 37 puana yükseldi ve 9. sırada konumlandı.

Üst üste 4. maçını kaybeden Parma ise 20 puanla 18. sırada yer aldı.

ZEKİ ÇELİK 90 DAKİKA

Roma'da forma giyen milli futbolcumuz Zeki Çelik, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı.

Serie A'nın bir sonraki haftasında Roma, Monza'yı konuk edecek. Parma ise Bologna'yı ağırlayacak.