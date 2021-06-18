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Spor

Romelu Lukaku: Ağlamamak için kendimi zor tuttum

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda Belçika'nın yıldız ismi Romelu Lukaku, Danimarka'yı 2-1 mağlup ettikleri maç ardından açıklamalarda bulundu.

18 Haziran 2021 Cuma 00:49 - Güncelleme: 18 Haziran 2021 Cuma 00:49
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Belçika'nın golcüsü Romelu Lukaku açıklamasında Inter'den de takım arkadaşı olan Eriksen'in rahatsızlığı nedeniyle maça çok zor konsantre olabildiğini söyleyerek, "İlk yarıda duygularımı bastırmak zorunda kaldım, ağlamamak için kendimi zor tuttum. Futbol oynamak çok zordu. Devrede kendime gelebildim ve sonrasında futbola odaklanabildim." ifadelerini kullandı.

Rakiplerinin büyük bir karakter ortaya koyduğunu belirten Lukaku, "Danimarka halkı bugün harika bir karakter gösterdi. Daha iyi bir sonucu hak etmişlerdi aslında. Teknik direktörlerine, yaptıkları için saygı duyduğumu söyledim. Eriksen'in hayatını kurtardıkları için tüm Danimarka takımına minnettarım." diye konuştu.

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