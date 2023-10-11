Romelu Lukaku: 'Bir sürü saçmalık atlattım, patlamak üzereydim'

Juventus ile yaptığı görüşmelerde anlaşamayan, Inter'de kalmak istemesine rağmen istediği teklifi alamayan ve yaz ayını çalkantılı dedikodularla geçiren Romelu Lukaku, yaşanan olaylardan sonra konuştu.

Geçen yaz yaşanılanlar hakkında konuşan Lukaku, "Bu yaz işlerin yolunda gitmeyeceğinden hiç korktum mu? Hayır, yeterince insan benim hangi niteliklere sahip olduğumu biliyor. Benim adıma konuşmaktan hoşlanan çok sayıda yabancı var. Bir sürü saçmalık yayınlandı. Odadaki insanların çoğu beni tanıyor. Bilirsiniz, lafı uzatmayı sevmem. Zamanı gelince konuşacağım ama geçen yaz her şeyin nasıl gittiğini gerçekten söyleseydim herkes şok olurdu." dedi.

Lukaku bir sürü saçmalık okuduğunu söyleyerek, "Okuduğum en büyük saçmalık neydi? Bana belli bir kulübe gideceğimin söylendiği söylenmiş, ama böyle bir şey yoktu. Bir sürü saçmalık atlattım. Patlayabileceğim anlar oldu.' ifadelerini kullandı.

Sakatlıklar yaşadığını ve yedek kaldığını belirten Lukaku, 'Çok sayıda sakatlığın olduğu, dramatik bir Dünya Kupası geçirdiğim zor bir sezondu ve turnuvadaki birçok gole rağmen, tüm kupa ve Şampiyonlar Ligi maçlarına yedek kulübesinde başlamak zorunda kaldım. Anlıyorsunuz ki bu kolay bir dönem değildi.' şeklinde konuştu.

Lukaku, Şampiyonlar Ligi finaline de değinerek, "Özellikle Şampiyonlar Ligi finali mi? Sonrasındaki ilk birkaç gün kendimi iyi hissetmedim. Yenilgi ve kaçırılan fırsatlar nedeniyle. Bunu daha sonra açıklayacağım ama o anda düşüncelerim orada değildi." dedi.

SUUDİ ARABİSTAN İDDİALARI

Adının Arabistan ile anılmasına "Beni düşünmeleri beni çok onurlandırdı" diyen Lukaku, "Al-Hilal oradaki en büyük kulüplerden biri. Ancak görüşmelerin sonunda şunu hissettim. Oyuncuların oraya neden gittiğini anlıyorum. Suudi liginin en büyük liglerden biri olacağını düşünüyorum. Sadece ben kişisel bir seçim yaptım." diyerek sözlerini noktaladı.