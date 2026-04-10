Fenerbahçe yaz döneminde almak için uğraştığı Romelu Lukaku ismini yeniden gündemine aldı. Bu sezon sakatlıklar nedeniyle sadece 5 maç oynayabilen 32 yaşındaki Belçikalı golcünün Napoli'deki bileti kesildi. İtalyan ekibi yeni sezonda Lukaku ile yola devam etmek istemiyor. Halen üst seviyede oynayabileceğini düşünen Belçikalı forvet oyuncusunun önceliği Avrupa'da kalmak. Çizme basınındaki haberlere göre Suudi Arabistan ihtimali oldukça düşük. Virgilio'daki haberde Fenerbahçe ve Premier Lig ekibi Everton'ın iilgisinin yüksek olduğu ifade edildi.

NAPOLİ İLE BAĞLAR KOPTU

Gerry Capasso imzalı haberde şunlar yazıyor: "Romelu Lukaku, Conte'nin baş ağrısı oldu. Uzun süren sakatlığına rağmen teknik direktör onu oynatmayı denedi. Belçika'dan aldığımız bilgiler de uzlaşma açısından pek umutlu görünmüyor. Lukaku'nun amacı Milli Takım'da düzenli oynamak ve başarılı olmak. Napoli Sportif Direktörü Manna, futbolcunun anlaşmaya yönelik bir tavır sergilemediğini söyledi. Geçen yaz Belçikalı forvet kulübüne sadık kaldı ama Napoli ondan daha fazlasını beklemişti. Bu hikaye tamamlanmış gibi duruyor.

FENERBAHÇE'DEN ERKEN TEMAS

Bu çetrefilli mesele nasıl sonuçlanırsa sonuçlansız sezon sonu yolların ayrılacağı kesin. Fenerbahçe ilk hamlelerini şimdiden yapıyor. Lukaku'ya eski takımı Everton da ilgi gösteriyor. Beklentilere göre oyuncunun rotası Türkiye gibi duruyor." Geçmişte formasını giydiği takımların toplamda bonservisine 369.9 milyon euro yatırdığı Lukaku; Chelsea ve Inter'de kariyer zirvesini yapmıştı. Belçika Milli Takımı ile çıktığı 124 karşılaşmada ise tam 89 kez ağları salladı. Deneyimli forvet için Napoli 2024 yılında 31 milyon euro harcadı.