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Spor

Romelu Lukaku, Inter yolcusu

İtalya Serie A ekiplerinden Inter'in Romelu Lukaku'yu kiralamak için Chelsea ile prensipte anlaşmaya vardı.

22 Haziran 2022 Çarşamba 00:38 - Güncelleme:
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Inter, geçtiğimiz sezon 113 milyon Euro karşılığında Chelsea'ye transfer olan eski futbolcusu Romelu Lukaku'yu kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

The Athletic'te yer alan habere göre Inter, Romelu Lukaku'nun bir sezonluk kiralık transferi için Chelsea ile prensip anlaşmasına vardı.

İtalyan ekibinin kiralama ücreti olarak Chelsea'ye 8 milyon Euro ve bonuslar ödeyeceği belirtilirken, Belçikalı golcünün maaşını da ödemeyi kabul ettiği belirtildi.

SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇECEK

Transferin resmen açıklanmasından önce yıldız golcünün önümüzdeki gündelerde sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

SATIN ALMA OPSİYONU YOK

Chelsea ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Lukaku'nun kiralık anlaşmasında ise herhangi bir satın alma opsiyonu bulunmayacak.

Geçtiğimiz sezon teknik direktör Thomas Tuchel ile sorunlar yaşayan ve Inter'e dönmek istediğini de dile getiren Belçikalı futbolcu 44 maçta, 15 gol ve 2 asistlik performansa imza attı.

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