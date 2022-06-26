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Spor

Romelu Lukaku, Inter'e gidiyor

İtalya Serie A ekiplerinden Inter'in Chelsea'de forma giyen Romelu Lukaku transferinde mutlu sona yakın olduğu iddia edildi.

26 Haziran 2022 Pazar 19:08 - Güncelleme:
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Inter'in, geçtiğimiz sezon 113 milyon Euro karşılığında Chelsea'ye gönderdiği eski futbolcusu Romelu Lukaku'yu yeniden kadrosuna katması artık an meselesi.

Kulüplerin anlaşmasının ardından Romelu Lukaku'nun 30 Haziran Perşembe günü Milano'da olması bekleniyordu. Ancak La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Belçikalı golcü bir an önce transferini tamamlamak için tatilini yarıda kesecek ve Çarşamba günü sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından imzayı atacak.

10 MİLYON EURO

Lukaku'nun Inter'e geri dönebilmek için maaşında indirime gittiği belirtilirken, İtalyan ekibinin kiralama ücreti olarak Chelsea'ye yaklaşık 10 milyon Euro ödemesi bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon teknik direktör Thomas Tuchel ile sorunlar yaşayan ve Inter'e dönmek istediğini de dile getiren Belçikalı futbolcu 44 maçta, 15 gol ve 2 asistlik performansa imza attı.

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