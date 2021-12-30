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Spor

Romelu Lukaku: Inter'in her zaman kalbimde olduğunu söyledim

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'nin golcüsü Romelu Lukaku, Inter'den İngiliz ekbine transferini değerlendirdi.

30 Aralık 2021 Perşembe 22:39 - Güncelleme: 30 Aralık 2021 Perşembe 22:39
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Chelsea'de forma giyen Romelu Lukaku, Inter'den Londra ekibine transferini yorumladı.

Lukaku, "Bence gerçekleşen olaylar bu şekilde olmamalıydı. Inter'den nasıl ayrıldığım, taraftarlarla olan iletişimim beni endişelendirdi. Bunları şu an konuşmak için uygun bir zaman değil. Bence doğru bir zamanda ayrılmadım." ifadelerini kullandı.

"İTALYA'YA GERİ DÖNECEĞİM"

İtalya sevdiğini belirten Belçikalı golcü, "Inter'in her zaman kalbimde olduğunu söyledim. İtalya'ya geri döneceğim, bunu gerçekten istiyorum." dedi.

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