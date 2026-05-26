İSTANBUL 26°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Mayıs 2026 Salı / 10 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9078
  • EURO
    53,3563
  • ALTIN
    6653.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Romelu Lukaku: Napoli'den ayrılmak isteyen biri değilim
Spor

Romelu Lukaku: Napoli'den ayrılmak isteyen biri değilim

İtalyan ekibi Napoli forması giyen Belçikalı golcü Romelu Lukaku takımda kalmak istediğini dile getirdi.

HABER MERKEZİ26 Mayıs 2026 Salı 17:16 - Güncelleme:
Romelu Lukaku: Napoli'den ayrılmak isteyen biri değilim
ABONE OL

Napoli forması giyen Romelu Lukaku, İtalyan ekibinden ayrılmak istemediğini söyledi.

Tedavisi için ülkesi Belçika'ya gitmesinin ardından Napoli ile sorun yaşayan ve kadro dışı ile birlikte ayrılık haberleri de gündeme gelen Lukaku, "Bazı İtalyan medyasının olayları sunma şekli beni rahatsız ediyor. Abarttılar! Belçika'ya tatile gitmedim! Mümkün olduğunca çabuk en iyi halime dönmek istedim." dedi.

İtalyan ekibiyle sorunu olmadığını söyleyen Lukaku, "Her şey yolunda. Kulübe olan sevgim hiç değişmedi. Sözleşmemin bir yılı kaldı. Ben bir Napoli oyuncusuyum, ayrılmak isteyen biri değilim." diye konuştu.

Fiziksel durumuyla ilgili de konuşan Belçikalı golcü, "Kendimi giderek daha formda hissediyorum. 2022 Dünya Kupası öncesine göre daha iyiyim, o zamanlar Katar'a gitmemeliydim." sözlerini sarf etti.

Geride kalanın sezonun büyük bir bölümünü sakat geçiren 33 yaşındaki Lukaku, forma bulduğu 7 maçta 1 kez ağları havalandırdı.

ÖNERİLEN VİDEO

Tırın araçları biçtiği dehşet anları saniye saniye kamerada: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.