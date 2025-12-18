İSTANBUL 13°C / 5°C
Spor

Romelu Lukaku sahalara geri dönüyor

2025-26 sezonunda henüz resmi bir maçta forma giymeyen Romelu Lukaku, Milan ile oynanacak maçın kadrosuna dahil edildi.

18 Aralık 2025 Perşembe 15:13
Romelu Lukaku için uzun süredir devam eden kabus nihayet sona erdi. Napoli'nin Belçikalı golcüsü, AC Milan ile oynanacak İtalya Süper Kupası karşılaşmasının kadrosuna dahil edildi.

2025-26 sezonunda henüz resmi bir maçta forma giymeyen Lukaku, Suudi Arabistan'a gidecek kafilede yer aldı. Bu gelişme, sezonun ilk kupasını kazanmayı hedefleyen Antonio Conte için büyük bir moral kaynağı olarak görülüyor. Lukaku'nun kadroya dönmesi, Napoli adına kritik karşılaşma öncesinde önemli bir güçlenme anlamına geliyor.

Hazırlık döneminde yaşadığı ciddi uyluk sakatlığının ardından dört ay süren zorlu bir rehabilitasyon sürecini geride bırakan 32 yaşındaki Romelu Lukaku, salı öğleden sonra Napoli Capodichino Havalimanı'ndan Riyad'a giden uçağa bindi. Kadroya dahil edilmesi, 124 gün boyunca sahalardan uzak kalmasına neden olan ve kulüp yetkilileri tarafından kariyerinin en zor dönemlerinden biri olarak tanımlanan iyileşme sürecinin sona erdiğini gösteriyor.

