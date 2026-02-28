İSTANBUL 8°C / 4°C
  • Romelu Lukaku son dakikada Napoli'ye galibiyeti getirdi!
Spor

Romelu Lukaku son dakikada Napoli'ye galibiyeti getirdi!

Napoli, İtalya Serie A'nın 27. hafta maçında Hellas Verona ile karşı karşıya geldi. Rakibini Romelu Lukaku'nun 90+6'da attığı golle 2-1 mağlup eden Napoli 3 puanı alan taraf oldu.

HABER MERKEZİ28 Şubat 2026 Cumartesi 22:30 - Güncelleme:
Romelu Lukaku son dakikada Napoli'ye galibiyeti getirdi!
İtalya Serie A'nın 27. hafta maçında kümede kalma savaşı veren Hellas Verona ile üst sıralarda yer alan Napoli karşı karşıya geldi. Mücadele Napoli'nin 2-1'lik üstünlüğü ile bitti.

Napoli'nin golünü 2. dakikada Rasmus Höjlund kaydetti. Hellas Verona, 64. dakikada Jean-Daniel Akpa Akpro'nun golüyle durumu 1-1 yaptı.

Konuk ekip Napoli'de 73. dakikada oyuna giren Romelu Lukaku, 90+6. dakikada attığı golle galibiyeti getirdi. 32 yaşındaki Lukaku, bu sezon 4. lig maçında ilk golünü buldu.

Victor Nelsson, Hellas Verona'da maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Napolei'de Eljif Elmas 90 dakika oynayan isimlerden oldu.

Ligde iki maç sonra kazanan Napoli puanını 53'e yükseltti. Son sıradaki Hellas Verona 15 puanda kaldı.

İtalya Ligi'nde gelecek hafta Hellas Verona, Bologna'ya konuk olacak. Napoli, Torino'yu ağırlayacak.

