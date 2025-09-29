İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Eylül 2025 Pazartesi / 7 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,5804
  • EURO
    48,8028
  • ALTIN
    5116.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Romelu Lukaku'dan babasına veda paylaşımı
Spor

Romelu Lukaku'dan babasına veda paylaşımı

Napoli forması giyen Romelu Lukaku, babası Roger Lukaku'nun vefatının ardından sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

HABER MERKEZİ29 Eylül 2025 Pazartesi 17:42 - Güncelleme:
Romelu Lukaku'dan babasına veda paylaşımı
ABONE OL

Napoli forması giyen Belçikalı yıldız golcü Romelu Lukaku, babası Roger Lukaku'yu 58 yaşında kaybetti.

Yıldız golcü, babasının vefatının ardından sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım gerçekleştirdi.

32 yaşındaki golcü yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bana bildiğim her şeyi öğrettiğin için teşekkür ederim. Sonsuza kadar minnettar olacağım. Hayat bir daha asla eskisi gibi olmayacak. Beni koruyor ve yönlendiriyorsun, başka hiç kimse gibi olamaz. Artık eskisi gibi olmayacağım. Acı ve gözyaşları sel gibi akıyor. Ama Tanrı bana yeniden ayağa kalkacak güç verecek. Her şey için teşekkürler, Roger Menama Lukaku, Babam

  • Romelu Lukaku
  • Roger Lukaku
  • veda mesajı

ÖNERİLEN VİDEO

KIZILELMA bir eşiği daha geçti! O anlar ilk kez paylaşıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.