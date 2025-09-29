Romelu Lukaku'dan babasına veda paylaşımı

Napoli forması giyen Belçikalı yıldız golcü Romelu Lukaku, babası Roger Lukaku'yu 58 yaşında kaybetti.

Yıldız golcü, babasının vefatının ardından sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım gerçekleştirdi.

32 yaşındaki golcü yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bana bildiğim her şeyi öğrettiğin için teşekkür ederim. Sonsuza kadar minnettar olacağım. Hayat bir daha asla eskisi gibi olmayacak. Beni koruyor ve yönlendiriyorsun, başka hiç kimse gibi olamaz. Artık eskisi gibi olmayacağım. Acı ve gözyaşları sel gibi akıyor. Ama Tanrı bana yeniden ayağa kalkacak güç verecek. Her şey için teşekkürler, Roger Menama Lukaku, Babam