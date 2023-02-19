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Spor

Romelu Lukaku'dan duygulandıran Christian Atsu paylaşımı! ''Huzur içinde yat kardeşim''

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Inter'de forma giyen Romelu Lukaku, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Ganalı futbolcu Christian Atsu için 'Huzur içinde yat kardeşim' paylaşımında bulundu.

AA19 Şubat 2023 Pazar 11:23 - Güncelleme:
Romelu Lukaku'dan duygulandıran Christian Atsu paylaşımı! ''Huzur içinde yat kardeşim''
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Kongo asıllı Belçikalı milli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Huzur içinde yat kardeşim. Bunu kaldırmak zor. Seninle olmak harikaydı. Tanrı'ya olan sevgin, çalışkanlığın, ailene ve çocuklarına duyduğun sevgi... Tanrı eşine ve çocuklarına güç kuvvet versin. Seni her zaman seveceğim." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan rezidansın enkazı altında kalan Atakaş Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun cenazesi dün Adana'dan İstanbul'a getirilmişti. Atsu'nun cenazesinin ülkesi Gana'ya gönderileceği bildirildi.

ATSU'NUN KARİYERİ

10 Ocak 1992'de Gana'da dünyaya gelen Christian Atsu, profesyonel kariyerine Portekiz ekibi Porto'da başladı.

Bu takımda sergilediği performansla dikkati çeken Atsu, 2013'te İngiltere'nin köklü kulüplerinden Chelsea'ye transfer oldu.

Ganalı oyuncu, sırasıyla Vitesse, Everton, Bournemouth, Malaga ve Newcastle United'da kiralık olarak forma giydi.

2017'de Newcastle United tarafından bonservisiyle transfer edilen Christian Atsu, 2021'e kadar İngiltere Premier Lig ekibinde görev yaptı.

Geçen sezon Suudi Arabistan temsilcisi Al-Raed'de oynayan Atsu, 2022-2023 sezonu başında ise Hatayspor'a transfer oldu.

Uzun yıllar Gana Milli Takımı'nda da forma giyen Christian Atsu, Hatayspor formasıyla tek golünü 5 Şubat'ta Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ettikleri maçın 90+7. dakikasında serbest vuruştan kaydetmişti.

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