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Spor

Romelu Lukaku'dan Kevin De Bruyne itirafı: Napoli'deki eksik parçaydı

Napoli'nin yıldız oyuncusu Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne transferini değerlendirdi ve 'Napoli'deki eksik parça tamamlandı' dedi.

HABER MERKEZİ26 Haziran 2025 Perşembe 09:57 - Güncelleme:
Romelu Lukaku'dan Kevin De Bruyne itirafı: Napoli'deki eksik parçaydı
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Napoli'nin yeni yıldızı Kevin De Bruyne hakkında konuşan Romelu Lukaku, Belçikalı yıldızın İtalyan ekibi için "eksik parça" olduğunu söyledi. Het Laatste Nieuws'a konuşan Lukaku, "Kevin'in aramıza katılmasından çok mutluyum. Biz yeni şampiyon olduk, hedefimiz sadece unvanı korumak değil, en iyisi olmak" dedi.

Lukaku, transfer sürecinde De Bruyne ile sık sık konuştuklarını ve ona Napoli'deki yaşamla ilgili detaylar verdiğini belirtti: "Beni bir gün arayıp burası hakkında sorular sordu. Nerede kalabileceği, kulüpte her şeyin nasıl işlediği gibi konuları konuştuk. Dries Mertens ile birlikte onu ikna etmek için elimizden geleni yaptık."

Ancak Napoli'de futbolun yalnızca coşkuyla değil, aynı zamanda baskıyla da geldiğini söyleyen yıldız oyuncu, "İtalya'da futbol oynamak başka hiçbir yerle kıyaslanamaz. Buradaki tutku eşsiz. Ama işler yolunda gitmediğinde taraftarlar antrenmana bile gelir. Hoş değil ama size her gün elinizden gelenin en iyisini yapmanız gerektiğini hatırlatır" ifadelerini kullandı.

Kevin De Bruyne, geçen sezon Manchester City formasıyla 40 maça çıkarken, 6 gol atıp 8 asist üretti. Yıldız orta saha oyuncusunun Transfermarkt'a göre piyasa değeri 20 milyon avr

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