Romelu Lukaku'dan Manchester United itirafı

Romelu Lukaku, 2017 yılında Chelsea'nin de ilgisinin olduğu dönemde Manchester United'a transfer olmayı "istemediğini" açıkladı.

Everton'dan Manchester United'a 75 milyon sterlin karşılığında transfer olan golcü oyuncu, şimdi bu kararla ilgili pişmanlığını dile getirdi. O dönem United'ın teknik direktörü olan Jose Mourinho'nun yaptığı bir telefon görüşmesinden etkilenerek karar verdiğini söyledi.

Belçika basınından Het Nieuwsblad'a konuşan Lukaku, şu ifadeleri kullandı: "Herkese Chelsea'ye gideceğimi söylemiştim. Ama birden Mourinho beni aradı ve Manchester United'ın teklif yaptığını söyledi. Tatilden döndüm ve birden Everton'la anlaşma sağlanmıştı. Mino'ya[Raiola, menajeri]'Bunu istemiyorum' dedim. O andan itibaren her şeyi kendi başıma yapmaya karar verdim."

Lukaku, United formasıyla iki sezonda 96 maçta 42 gol atıp 12 asist yaptı. Ancak Mourinho ve Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki United, bu dönemde önemli bir başarı elde edemedi. Lukaku daha sonra Inter'den Chelsea'ye geri döndü ve 2021'de yeniden Mavi formayı giydi.

Lukaku şu sıralar Napoli'de forma giyiyor. Geçen sezon 14 gol kaydeden Belçikalı yıldız, yeni takım arkadaşı Kevin De Bruyne ile birlikte 2025-26 sezonunda Serie A şampiyonluğunu korumayı hedefliyor.