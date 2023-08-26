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Spor

Romelu Lukaku'dan transfer açıklaması ''Roma'ya uçuyorum''

İngiliz ekibi Chelsea'nin yeni sezon kadrosunda düşünmediği 30 yaşındaki deneyimli forvet Romelu Lukaku, verdiği röportajda yeni takımını açıkladı.

26 Ağustos 2023 Cumartesi 16:10 - Güncelleme:
Romelu Lukaku'dan transfer açıklaması ''Roma'ya uçuyorum''
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Yeni sezonda hangi takımda forma giyeceği merakla beklenen Romelu Lukaku transferi hakkında açıklama yaptı.

Chelsea'de yeni sezon planlamasında yer almayan Belçikalı oyuncu yeni durağının tekrar İtalya olacağını açıkladı.

Lukaku, Laatste Nieuws ile yaptığı röportajda, 'Resmi sözleşmeyi imzalamak için pazar günü Roma'ya uçuyorum." ifadelerini kullandı.

KİRALIK OLARAK GİDECEK

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Chelsea, Lukaku'ya kiralık olarak ayrılmasına izin verdi. Sözleşmede zorunlu satın alma opsiyonunun bulunmayacağı belirtildi.

37 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 37 resmi maça çıkan Romelu Lukaku bu karşılaşmalarda 14 gol, 7 asistlik katkı sağladı.

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