Bonservisi İtalya Ligi takımlarından Napoli'den olan Romelu Lukaku'nun Türkiye'ye transfer olma ihtimali yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

İtalya basınında yer alan haberlere göre Napoli ile Romelu Lukaku arasındaki birliktelik sona erme noktasına geldi. Belçikalı golcünün, rehabilitasyon sürecini ülkesinde sürdüreceği ve kulübün oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu belirtildi.

TÜRKİYE VE SUUDİ ARABİSTAN!

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Napoli ve Lukaku, karşılıklı anlaşma çerçevesinde yollarını ayırma kararı aldı. Tecrübeli forvet, sakatlık sonrası toparlanma sürecini Belçika Milli Takımı'nın federasyon tesislerinde sürdürecek.

Sezon sonunda transferine kesin gözüyle bakılan Lukaku için Napoli yönetiminin özellikle Türkiye ve Suudi Arabistan'dan gelecek teklifleri beklediği aktarıldı.

Hatırlanacağı üzere Lukaku, geçtiğimiz mart ayında kulüpten bağımsız şekilde Belçika'nın Antwerp kentinde çalışmayı tercih etmiş ve bu durum Napoli yönetimiyle kısa süreli bir kriz yaşanmasına neden olmuştu. Ancak tarafların son dönemde yeniden uzlaşma sağladığı ifade edildi.

Napoli kariyerinde iki sezon geçiren Romelu Lukaku, şampiyonluk yaşadığı süreçte attığı 14 golle önemli katkı vermişti. Ancak 2025 yazında yaşadığı sakatlık sonrası bu sezon yalnızca Verona karşısında sonradan oyuna girerek gol bulduğu kısa bir süre sahada kalabildi.

İtalyan basını, Napoli'nin oyuncunun maaş yükünden çıkmak istediğini ve yaz transfer döneminde gelecek uygun tekliflerle ayrılığın resmiyet kazanmasının beklendiğini yazdı.