İSTANBUL 24°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mayıs 2026 Çarşamba / 27 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,4222
  • EURO
    53,2445
  • ALTIN
    6849.42
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Romelu Lukaku'nun İtalya macerası sona eriyor! Türkiye ihtimali gündemde
Spor

Romelu Lukaku'nun İtalya macerası sona eriyor! Türkiye ihtimali gündemde

İtalyan ekibi Napoli ile yolları ayırmaya hazırlanan Belçikalı golcü Romelu Lukaku hakkında sürpriz bir iddia gündeme geldi. İtalyan basınında yer alan habere göre oyuncunun transferi için Napoli yönetiminin özellikle Türkiye ve Suudi Arabistan'dan teklifler beklediği öne sürüldü. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ13 Mayıs 2026 Çarşamba 17:27 - Güncelleme:
Romelu Lukaku'nun İtalya macerası sona eriyor! Türkiye ihtimali gündemde
ABONE OL

Bonservisi İtalya Ligi takımlarından Napoli'den olan Romelu Lukaku'nun Türkiye'ye transfer olma ihtimali yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

İtalya basınında yer alan haberlere göre Napoli ile Romelu Lukaku arasındaki birliktelik sona erme noktasına geldi. Belçikalı golcünün, rehabilitasyon sürecini ülkesinde sürdüreceği ve kulübün oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu belirtildi.

TÜRKİYE VE SUUDİ ARABİSTAN!

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Napoli ve Lukaku, karşılıklı anlaşma çerçevesinde yollarını ayırma kararı aldı. Tecrübeli forvet, sakatlık sonrası toparlanma sürecini Belçika Milli Takımı'nın federasyon tesislerinde sürdürecek.

Sezon sonunda transferine kesin gözüyle bakılan Lukaku için Napoli yönetiminin özellikle Türkiye ve Suudi Arabistan'dan gelecek teklifleri beklediği aktarıldı.

Hatırlanacağı üzere Lukaku, geçtiğimiz mart ayında kulüpten bağımsız şekilde Belçika'nın Antwerp kentinde çalışmayı tercih etmiş ve bu durum Napoli yönetimiyle kısa süreli bir kriz yaşanmasına neden olmuştu. Ancak tarafların son dönemde yeniden uzlaşma sağladığı ifade edildi.

Napoli kariyerinde iki sezon geçiren Romelu Lukaku, şampiyonluk yaşadığı süreçte attığı 14 golle önemli katkı vermişti. Ancak 2025 yazında yaşadığı sakatlık sonrası bu sezon yalnızca Verona karşısında sonradan oyuna girerek gol bulduğu kısa bir süre sahada kalabildi.

İtalyan basını, Napoli'nin oyuncunun maaş yükünden çıkmak istediğini ve yaz transfer döneminde gelecek uygun tekliflerle ayrılığın resmiyet kazanmasının beklendiğini yazdı.

ÖNERİLEN VİDEO

Sokak ortasında kurşun yağdırdılar: Dehşet anları güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.