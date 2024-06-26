Romelu Lukaku'ya İtalya'dan dev kanca!

Fenerbahçe'nin ilgilendiği Romelu Lukaku'ya İtalya'dan bir dev talip daha çıktı.

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; forvet arayışlarını sürdüren Milan, bonservisi Chelsea'de bulunan Romelu Lukaku için harekete geçti.

Haberde, Milan'ın Lukaku için kiralama şartlarını sorduğu ifade edilirken, Chelsea'nin istediği yüksek bonservis bedeli sebebiyle bu transferin şimdilik ilerlemediği kaydedildi.

MILAN YAKINDA GÖRÜŞECEK

Öte yandan Napoli'nin de transfer listesinde bulunan Romelu Lukaku'dan vazgeçmeyecek olan Milan'ın kısa süre içinde oyuncunun temsilcileri ile yüz yüze görüşüp ve olası bir transfer halinde oluşacak şartları sormayı planladığı kaydedildi.

Geçen sezonu Roma'da kiralık olarak geçiren Romelu Lukaku, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin mevcut teknik direktörü Jose Mourinho yönetimindeki Roma'da 21 gol, 4 asistle yıldızlaşmıştı.