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Spor

Romelu Lukaku'ya yapılan çirkin, ırkçı saldırının faturası belli oldu

İtalya Kupası yarı final maçında Juventus ile karşılaşan Inter'de Belçikalı futbolcu Romelu Lukaku'ya yapılan ırkçı saldırının cezası belli oldu.

7 Nisan 2023 Cuma 11:52 - Güncelleme:
Romelu Lukaku'ya yapılan çirkin, ırkçı saldırının faturası belli oldu
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İtalya Kupası yarı finalinde, Juventus'un Inter'i ağırladığı ve 1-1 biten ilk maçta Inter'in Belçikalı futbolcusu Romelu Lukaku'ya yapılan ırkçı tezahüratlar nedeniyle, siyah-beyazlı takıma tribün kapatma cezası verildi.

Serie A Lig Yönetimi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, kupa yarı finalindeki Juventus-Inter maçının son anlarında konuk takımın Belçikalı golcüsü Lukaku'ya yönelik ırkçı ve ayrımcı tezahüratlar nedeniyle güney kale arkası tribünü 1 maç kapatıldı.

Ayrıca sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle Juventus'a 4 bin avro para cezası kesildi. Lukaku'ya yönelik ırkçı tezahüratları başlattıkları belirtilen biri 18 yaşından küçük iki taraftarın Juventus tarafından kamera kayıtlarından tespit edildikleri ve bu kişilerden yetişkin olanının ömür boyu tribünlerden men cezası alacağı belirtildi.

Gergin geçen Juventus-Inter maçının ardından, Kylian Mbappe, Andre Onana, Denzel Dumfries, Achraf Hakimi, Vinicius Jr. gibi futbol dünyasının yıldız isimlerinden Lukaku'ya çok sayıda destek mesajı gelmişti.

Serie A Lig Yönetimi spor yargısı, kupanın yarı final müsabakalarında kırmızı kart gören Juventuslu Cuadrado'ya 3 maç, Interli Handanovic'e ve Romelu Lukaku'ya 1'er ve Cremoneseli Aiwu'ya da 1 maç men cezası verdi.

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