İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Eylül 2025 Cumartesi / 5 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,5981
  • EURO
    48,7157
  • ALTIN
    5025.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Romulo asist yaptı! Leipzig deplasmanda güldü
Spor

Romulo asist yaptı! Leipzig deplasmanda güldü

Almanya Bundesliga'nın 5. hafta maçında Leipzig, Wolfsburg'a konuk oldu. Volkswagen Arena'daki mücadeleyi konuk ekip Leipzig 1-0'lık skorla kazandı.

HABER MERKEZİ27 Eylül 2025 Cumartesi 18:46 - Güncelleme:
Romulo asist yaptı! Leipzig deplasmanda güldü
ABONE OL

Almanya Bundesliga'nın 5. hafta maçında Leipzig, Wolfsburg'a konuk oldu.

Volkswagen Arena'daki mücadeleyi konuk ekip Leipzig 1-0'lık skorla kazandı.

Leipzig'e galibiyeti getiren golü dakika 8'de Romulo'nun asistinde Johan Bakayoko kaydetti.

Mücadelenin 90. dakikasında Leipzig adına kullanılan penaltıyı Christoph Baumgartner gole çeviremedi.

Leipzig'de mücadeleye ilk 11'de başlayan Romulo, 79. dakikada yerini Conrad Harder'e bıraktı.

Bu galibiyetin ardından Leipzig, puanını 12 yaptı. Wolfsburg, 5 puanda kaldı.

Almanya Bundesliga'nın gelecek haftasında Leipzig, Borussia Dortmund deplasmanına gidecek. Wolfsburg, Augsburg'a konuk olacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Beyaz Saray'da tarihi zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.