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Spor

Romulo Cardoso, Göztepe'de rekorun peşinde

Trendyol Süper Lig'de Göztepe formasıyla 13 gole ulaşan Romulo Cardoso, 2 gol daha atarsa sarı-kırmızılı ekipte bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu olacak.

AA20 Mayıs 2025 Salı 11:31 - Güncelleme:
Romulo Cardoso, Göztepe'de rekorun peşinde
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Sezonun ikinci yarısında istediği sonuçları alamayan Göztepe'de Romulo, hücum bölgesinde gol katkısıyla dikkati çekti. Süper Lig'de 29. haftadaki Trabzonspor karşılaşmasında penaltı vuruşuyla gol sevinci yaşayan Romulo, suskunluğunu 36. haftada Çaykur Rizespor maçındaki 2 golle bozdu.

Ligde 13 gol ve 9 asiste ulaşan Romulo, 2 gol daha bulması halinde Süper Lig tarihinde sarı-kırmızılı formayla bir sezonda en fazla gol atan yabancı ünvanını alacak. Sarı-kırmızılı ekipte Adis Jahovic, 2017-18'de 14 gol kaydetti.

Sarı-kırmızılıların en golcü ismi Adis Jahovic'i Cherif Ndiaye, Romulo, Andre Castro ve Cameron Jerome izliyor.

GÖZTEPE'NİN GOLCÜLERİ

Göztepe'de, 1961-62'de Gürsel Aksel ve 1967-68'de Fevzi Zemzem 19'ar golle bir sezonda en fazla gol atan isimler oldu.

Sarı-kırmızılı ekipte Süper Lig'de sezonlara göre en fazla gol atan isimler şöyle:

SezonGolcüler
1959Güler Aksel, Gürsel Aksel, Hakkı İyibilir, Tuncer Çeliktaş (4)
1959-60Gürsel Aksel, Hakkı İyibilir (9)
1960-61Gürsel Aksel (10)
1961-62Gürsel Aksel (19)

1962-63

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