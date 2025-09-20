Romulo, Leipzig'i zafere taşıdı

Almanya Bundesliga'nın 4. haftasında Leipzig sahasında Köln'ü ağırladı.

Red Bull Arena'da oynana maçı ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

Leipzig, 13. dakikada Assan Ouedraogo ile 1-0 öne geçti

Köln, 23. dakikada Jan Thielmann ile eşitliği yakaladı.

Leipzig'de sezon başında Göztepe'den Süper Lig satış rekoru kırarak kadrosuna kattığı Romulo sahneye çıktı ve takımını öne geçirdi.

Ev sahibi ekipte David Raum 45+3'te ağları sarsarak farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı bu golle sona erdi.

Maçın ikinci yarısında gol sesi çıkmadı ve 3-1 Leipzig galibiyetiyle sona erdi.

Köln'de milli futbolcu Cenk Özkaçar yedek kulübesinde yer aldı ancak oyuna dahil edilmedi.

Bu galbiyetle birlikte Leipzig maç fazlasıyla 9 puana ulaştı ve 2. sıraya yükseldi. Köln ise 7 puanla 4. sırada yer aldı.

Ligin sonraki haftasında Leipzig deplasmanda Wolfsburg ile karşılaşacak. Köln ise sahasında Stuttgart'ı konuk edecek.