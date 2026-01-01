İSTANBUL 4°C / -1°C
1 Ocak 2026 Perşembe
  • Spor
  • Romulo'dan dikkat çeken hareket! Fenerbahçe formasıyla paylaşım yaptı
Spor

Romulo'dan dikkat çeken hareket! Fenerbahçe formasıyla paylaşım yaptı

Sezon başında Göztepe'den ayrılarak Almanya'nın başarılı kulüplerinden Leipzig'e imza atan Romulo dikkat çeken bir harekete imza attı. Brezilyalı golcü sosyal medya hesabından Edin Dzeko'nun adının yazılı olduğu Fenerbahçe formasıyla olan fotoğrafını paylaştı.

1 Ocak 2026 Perşembe 18:18
Romulo'dan dikkat çeken hareket! Fenerbahçe formasıyla paylaşım yaptı
Göztepe forması altında gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken ve yaz transfer sezonunda İzmir ekibine 20 milyon Euro bonservis bedeli kazandırarak Bundesliga takımlarından Leipzig'e transfer olan Romulo Cardoso, 2025'e veda ettiği sosyal medya paylaşımında çok konuşulacak bir harekete imza attı.

FENERBAHÇE FORMALI PAYLAŞIM

23 yaşındaki Brezilyalı golcü, 2025'e veda ettiği sosyal medya gönderisinde sırtında Edin Dzeko yazan Fenerbahçe formasını giydiği fotoğrafını da paylaştı.

Golcü futbolcunun bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

ALMANYA PERFORMANSI

Bu sezon Leipzig için 12 maçta sahaya çıkan Romulo, bu karşılaşmalarda 4 gol 3 asistlik performans gösterdi.

