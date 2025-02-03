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Spor

Romulo'ya Hollanda'dan sürpriz talip

İzmir ekibi Göztepe forması giyen Romulo'ya Hollanda'nın önemli ekiplerinde Feyenoord talip oldu.

Haber Merkezi3 Şubat 2025 Pazartesi 11:45 - Güncelleme:
Romulo'ya Hollanda'dan sürpriz talip
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Feyenoord, Milan'a gönderdiği Santiago Gimenez'in yerini doldurmak için harekete geçti. Hollanda temsilcisi, ara transferin bitmesine kısa bir süre kala (Hollanda'da ara transfer dönemi 4 Şubat'ta sona erecek) Gimenez yerine bir golcü takviyesi yapmak istiyor.

Hollanda basınından 1908 nl'de yer alan habere göre, Feyenoord'da golcü listesindeki adaylardan biri Göztepe forması giyen Romulo. Feyenoord'un, Romulo için Göztepe'ye teklif yaptığı belirtildi. Hollanda basınındaki haberde Romulo için yapılan teklife dair rakam ise paylaşılmadı.

BU SEZON PERFORMANSI

Göztepe'de bu sezon 20 maçta süre bulan Brezilyalı futbolcu, 10 gol attı ve 8 asist yaptı.

"SATMA PLANIMIZ YOK"

İzmir temsilcisinin sportif direktörü Ivan Mance, geçtiğimiz günlerde, "Romulo'yu ara transfer döneminde satma planımız yok." şeklinde bir açıklama yapmıştı.

LİSTEDEKİ DİĞER GOLCÜ ADAY

Öte yandan Feyenoord'un, Romulo dışında Santos Laguna forması giyen 18 yaşındaki santrfor Stephano Carrillo için de transfer çalışmaları yürüttüğü belirtildi.

Santos Laguna'da bu sezon 17 maçta süre bulan Carrillo, 3 kez gol sevinci yaşadı.

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