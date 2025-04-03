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Spor

Romulo'ya Hollanda'dan talip

Göztepe'de bu sezon yakaladığı çıkışla dikkat çeken Brezilyalı golcü Romulo'ya Hollanda ekiolerinden Feyenoord'un talip olduğu öne sürüldü.

Haber Merkezi3 Nisan 2025 Perşembe 21:31 - Güncelleme:
Romulo'ya Hollanda'dan talip
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Göztepe'nin Brezilya Ligi ekiplerinden Athletico'dan 2.5 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı golcü oyuncu Romulo, Avrupa'nın dikkatini çekmeye başladı.

Süper Lig'de attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken ve kış transfer döneminde Galatasaray ile anılan Romulo'yu Avrupa kulüpleri yakın takibe aldı. Hollanda basınından Voetbal International'in haberine göre eski Fenerbahçeli Robin van Persie'nin çalıştırdığı Feyenoord, Romulo'yu yakından takip ediyor.

Hollanda ekibi 23 yaşındaki golcü için takibini sıklaştırdı ve Türkiye'ye gözlemci gönderdi.

Bu sezon Süper Lig'de 11 gol, 7 asistlik katkı sağlayan Romulo, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray'a birer gol atarken, Beşiktaş maçında 2 asist yaptı.

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