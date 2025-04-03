Romulo'ya Hollanda'dan talip

Göztepe'nin Brezilya Ligi ekiplerinden Athletico'dan 2.5 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı golcü oyuncu Romulo, Avrupa'nın dikkatini çekmeye başladı.

Süper Lig'de attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken ve kış transfer döneminde Galatasaray ile anılan Romulo'yu Avrupa kulüpleri yakın takibe aldı. Hollanda basınından Voetbal International'in haberine göre eski Fenerbahçeli Robin van Persie'nin çalıştırdığı Feyenoord, Romulo'yu yakından takip ediyor.

Hollanda ekibi 23 yaşındaki golcü için takibini sıklaştırdı ve Türkiye'ye gözlemci gönderdi.

Bu sezon Süper Lig'de 11 gol, 7 asistlik katkı sağlayan Romulo, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray'a birer gol atarken, Beşiktaş maçında 2 asist yaptı.