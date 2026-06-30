Ronald Koeman: Kendimizi suçlayacak bir şey yok

2026 Dünya Kupası'nda Hollanda'nın Fas'a elenmesinin ardından Ronald Koeman'ın maç planı tartışma konusu oldu. Portakallar'ın teknik direktörü, karşılaşmaya beş savunmacıyla başlama kararına yönelik eleştirilere maçın ardından cevap verdi.

NOS'a konuşan Koeman, Fas karşısındaki tercihinden geri adım atmadı ve savunmayı güçlendirme düşüncesinin doğru olduğunu savundu.

Hollanda'da Fas maçı öncesi en dikkat çeken karar, Tijjani Reijnders'ın yerine Nathan Ake'nin tercih edilerek 3'lü savunmayla maça çıkılması oldu. Tecrübeli teknik adam, maç sonunda bu kararın arkasında durdu.

Koeman, "Buna olumlu bakıyorum. Bunun dışında bu konu hakkında konuşmak pek istemiyorum. Kendimizi suçlayacak bir şey yok, oyuncuların ne kadar bitkin olduğu da bunu gösteriyor. Bir hayalimiz vardı." ifadelerini kullandı.

"BAZI ANLARDA ÇOK GERİYE ÇEKİLDİK"

Ronald Koeman, röportajın ilerleyen bölümünde takımının oyunun bazı anlarında fazla geriye yaslandığını kabul etti.

Hollanda Teknik Direktörü, "Elbette daha iyi yapılabilecek şeyler var ve bizim de bazı anlarda çok geriye çekildiğimizi gördüm. Artık rakibe baskı kuramıyorduk, ama savunmamız da iyiydi." dedi.

Koeman, Fas'ın kalitesine de dikkat çekerek, "Böylesine iyi bir takıma karşı hiç fırsat vermemek de mümkün değil, ama bunların hepsi sonradan yapılan değerlendirmeler. Sonradan herkes gerçeği bilir." sözlerini kullandı.

"TÜM HOLLANDA BEŞ DEFANS OYUNCUSU İSTEMİŞTİ"

Koeman, grup aşamasında Hollanda'nın rakiplere fazla pozisyon verdiğini ve bu nedenle savunma yapısında değişikliğe gittiğini söyledi.

Deneyimli çalıştırıcı, eleştiriler karşısında daha sert bir tonla konuştu ve şu ifadeleri kullandı:

"Buna göz yumup bu şekilde devam edebilirsiniz, ama işleri değiştirmek antrenörün görevidir. Tüm Hollanda beş defans oyuncusu istemişti, beş defans oyuncusuyla oynadık ve yine iyi olmadı. Ama bu beni hiç ilgilendirmiyor. Pişman değilim."

GELECEĞİYLE İLGİLİ SORUYA YANIT

Hollanda'nın Dünya Kupası'na erken vedasının ardından Koeman'ın milli takımdaki geleceği de merak konusu oldu.

Ronald Koeman, bu konudaki soruya ise net bir açıklama yapmaktan kaçındı.

Koeman, "Bu konuda zaten bazı düşüncelerim var, ancak bunları şimdilik paylaşmayacağım." diyerek kararını daha sonra açıklayacağının sinyalini verdi.