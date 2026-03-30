Spor

Ronald Koeman'dan Noa Lang için ilk 11 açıklaması

Hollanda Teknik Direktörü Ronald Koeman, Ekvador ile oynanacak maç öncesi Galatasaraylı yıldız oyuncu Noa Lang hakkında konuştu.

HABER MERKEZİ30 Mart 2026 Pazartesi 16:02 - Güncelleme:
Hollanda Teknik Direktörü Ronald Koeman, Ekvador ile salı günü oynayacakları hazırlık maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Koeman, Norveç maçının ardından tüm oyuncuların iyi durumda olduğunu söyledi. Hollandalı teknik adam, sakatlığı nedeniyle Norveç maçında forma giyemeyen Galatasaraylı Noa Lang'ın da Ekvador maçında ilk 11'de yer alabileceğini söyledi.

Ronald Koeman, "Herkes formda ve iyi durumda. Noa Lang da öyle, Ekvador maçında ilk 11'de başlayabilir." dedi.

Hollanda ile Ekvador'un karşı karşıya geleceği hazırlık maçı salı günü saat 21.45'te başlayacak.

