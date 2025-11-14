İSTANBUL 17°C / 7°C
Ronald Koeman'dan Sebastian Szymanski'ye övgü!

Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Ronald Koeman, Polonya ile oynayacakları maç öncesinde Sebastian Szymanski için dikkat çeken ifadeler kullandı. Deneyimli çalıştırıcı, 'Szymanski'nin oyununu çok beğeniyorum.' dedi.

14 Kasım 2025 Cuma 15:28
Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Ronald Koeman, Polonya ile deplasmanda oynayacakları Dünya Kupası G Grubu eleme maçı öncesi konuştu.

Polonya Milli Takımı hakkındaki görüşleri sorulan Koeman, "Lewandowski'nin en iyi Polonyalı oyuncu olduğu çok açık. O mükemmel bir forvet. Ancak, forvetlerin orta saha oyuncuları tarafından uygun şekilde desteklenmesi gerektiğini belirtmem gerekiyor. Feyenoord'dan tanıdığım Sebastian Szymanski'nin oyununu çok beğeniyorum. Inter'den Zielinski'yi de çok beğeniyorum. İkisi de çok yaratıcı ve paslarıyla avantaj yaratabiliyorlar. Polonya iyi bir takıma sahip ve bu sadece Lewandowski ile sınırlı değil" cevabını verdi.

"ÇOK DAHA İYİ OYNAMAMIZ GEREKİYOR"

4 Eylül'de Rotterdam'daki maçın 1-1 bitmesi hatırlatılan Koeman, "Polonyalılar bizi şaşırtmadı. Maçı kontrolümüz altındaydı. Ancak ikinci yarıda ilk yarıya göre çok daha kötü oynadık. Basit hatalar yapmaya başladık. Matty Cash bunlardan birini değerlendirerek güzel bir gol attı. Sonuçtan ve oyun tarzımızdan hayal kırıklığına uğradım. Bu maçta çok daha iyi oynamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"BERABERLİK BİZİM İÇİN İYİ SONUÇ"

Koeman, "Lewandowski'nin oynayacağından eminiz. Sakatlığından kurtuldu. Polonyalıların geçen seferkinden farklı bir kadroyla oynayacağını biliyoruz. Bazıları sakatlık, bazıları sarı kart nedeniyle forma giyemeyecek. Kalitemizin farkındayız ve rakibin kadrosu ne olursa olsun kendimize güveniyoruz. Polonyalılar coşkulu taraftarlarının önünde oynayacakları için bu maçın daha zor geçeceğini düşünüyorum. Koç Urban, daha fazla top hakimiyeti istediklerini açıkladı. Polonyalılar kazanmak isteyeceklerdir. Beraberlik bizim için iyi bir sonuç olsa da, hücum oyununu oynamak istiyoruz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

DÜNYA KUPASI BİLETİ İÇİN KRİTİK MAÇ

Polonya ile Hollanda, bugün (cuma) 22.45'te karşı karşıya gelecek.

Hollanda, 16 puanla grup lideri durumunda, Polonya ise 13 puanla en yakın takipçisi konumunda.

