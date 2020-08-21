Ronald Koeman'ın transfer hedefleri belli oldu

21 Ağustos 2020 Cuma 00:48 - Güncelleme: 21 Ağustos 2020 Cuma 00:48

Yeni sezonda kadroda değişim yaşanacağını belirterek teknik direktör, sportif direktör gibi yöneticileri ile yollarını ayıran Barcelona'nın yeni hocası Koemann'ın 3 transfer istediği iddia edildi.

"5-6 TRANSFER YARARLI OLACAK"



Hollandalı hocanın takım üzerindeki tasarruflarını ve yönetimin aşama kaydettiği transfer görüşmeleri konusunda yapılan toplantının sonucunda 3 ismi istediği belirtildi. Bu 3 ismin Inter'in Arjantinli yıldızı Lautaro Martinez, Ajax'ın orta saha oyuncusu Van de Beek ile Manchester City'den genç stoper Eric Garcia olduğu iddia edildi.

Koeman imza töreninden sonra yaptığı kısa açıklamada,"Büyük takımlar büyük kayıplar yaşayabiliyor, ben şu anda 5-6 tane transferin takım için yararlı olacağını düşünmüyorum" sözlerini kullanmıştı.